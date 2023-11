Chennai, NOV 26: లిబరేషన్ టైగర్స్ ఆఫ్ తమిళ్ ఈలం (LTTE) చీఫ్ వేలుపిళ్లై ప్రభాకరన్ (LTTE chief Prabhakaran) ఇంకా బతికే ఉన్నారని మరుమలర్చి ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (MDMK) ప్రధాన కార్యదర్శి వైకో తెలిపారు. ఆదివారం ప్రభాకరన్ పుట్టిన రోజు వేడుక నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వైకో (Mdmk Leader Vaiko)కేక్‌ కట్‌ చేశారు. ప్రభాకరన్ బతికే ఉన్నారని మరోసారి చెప్పారు. ‘ఎల్టీటీఈ చీఫ్‌ వేలుపిళ్లై ప్రభాకరన్ ఇంకా బతికే ఉన్నారని మేం నమ్ముతున్నాం. ఇవాళ కేక్‌ కట్‌ చేసి ఆయన పుట్టిన రోజు జరుపుకున్నాం. ఆయన (ప్రభాకరన్‌) వెంట ఉన్న పజా నెడుమారన్, కాశీ ఆనందన్ వంటి వారు అబద్ధాలు చెప్పరు’ అని అన్నారు. మరోవైపు తమిళ జాతీయవాది, రాజకీయ నాయకుడు పజా నెడుమారన్ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మాట్లాడుతూ ప్రభాకరన్ (LTTE chief Prabhakaran) ఇంకా బతికే ఉన్నారని తెలిపారు. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, త్వరలో బహిరంగంగా కనిపిస్తారని చెప్పారు.

Chennai, Tamil Nadu: On the birth anniversary of the late LTTE leader Velupillai Prabhakaran, MDMK general secretary Vaiko says, "We believe that LTTE Velupillai Prabhakaran is still alive, and we have celebrated his birthday by cutting a cake. The person who has been with him… pic.twitter.com/B34ESl9Jtr

— ANI (@ANI) November 26, 2023