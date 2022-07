Pretha Kalyanam: చనిపోయిన 30 ఏళ్లకు పెళ్లి, ఆత్మలకు వివాహాలు చేస్తున్న కర్ణాటకవాసులు, పెళ్లితంతు వీడియోలు చూస్తే మతిపోతుంది! ఈ పెళ్లికి అందరినీ పిలవరు

Bangalore, July 31: మరణించిన వారికి 30 ఏళ్ల తర్వాత పెళ్లి తంతు (Pretha Kalyanam) నిర్వహించే సంప్రదాయం కర్ణాటకలో ఉంది. దక్షిణ కర్ణాకటలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా ఏళ్లుగా ఈ తంతు జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్ని అన్నీ అరుణ్ (Anny arun)అనే యూట్యూబర్ తన సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించాడు. కొంతమంది పిల్లలు పుట్టగానే లేదా చిన్న వయసులోనే మరణిస్తుంటారు. అందులో కొందరు ఆడ శిశువులు.. ఇంకొందరు మగ శిశువులు (Baby boy) ఉండొచ్చు. అలా మరణించిన పిల్లల తల్లిదండ్రులే తమ పిల్లల పేరు మీద, వారి తరఫున ఈ పెళ్లి జరిపిస్తారు. తమ పిల్లలు బతికుంటే పెళ్లి వయసు వచ్చి ఉండేది అని భావించినప్పుడు ఈ పెళ్లికి సిద్ధమవుతారు.

Do notice that bride was sitting on the right side of the groom before marriage. After marriage she switches to the left side for permanently for the rest of their marriage wherever they go. pic.twitter.com/Y1Vr8hzooe

