Hyderabad Liberation Day: సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల

ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని డిమాండ్ ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17న హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని జరుపుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ఆమోదం తెలిపింది.

నిజానికి హైదరాబాద్ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ 17కి చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజున హైదరాబాద్ నిజాంషాహి నుండి స్వతంత్రం పొందింది అది భారత యూనియన్‌లో భాగమైంది. గత ఏడాది కూడా సెప్టెంబర్ 17న కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కారణంగా రాజకీయ పార్టీలు విమోచన దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి వెనుకాడుతున్నారని అన్నారు. ఇలాంటి ఆలోచన దురదృష్టకరమని ఆయన అన్నారు. నిజాం పాలనలో ఉన్న హైదరాబాద్‌ను భారత భద్రతా దళాలు 1948 సెప్టెంబర్ 17న ఆపరేషన్ పోలో అనే ప్రచారాన్ని నిర్వహించి ఇండియన్ యూనియన్‌లో విలీనం చేశాయి.

STORY | Centre decides to celebrate Sept 17 every year as 'Hyderabad Liberation Day'

READ: https://t.co/zs3wuJALUs pic.twitter.com/icNUmvlyWH

— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2024