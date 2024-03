Viral Video, Free Haleem Shocker In Hyderabad: ఉచిత హలీం ప్రచారంతో బారులు తీరిన జనం..మలక్ పేటలో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్..రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు...పరిస్థితి అదుపులోకి తెచ్చేందుకు లాఠీచార్జ్..

మూసారాంబాగ్‌లోని అజెబ్ రెస్టారెంట్ యజమానిపై మలక్‌పేట పోలీసులు ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగించారని కేసు నమోదు చేశారు. రంజాన్‌ తొలిరోజు హలీమ్‌ను ఉచితంగా పంచుతామని ఓ హోటల్ యాజమాన్యం ప్రకటించింది. దీంతో ప్రజలు నేడు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. అయితే వారిని కంట్రోల్ చేయలేకపోవడంతో తోపులాట జరిగింది. ఫలితంగా ట్రాఫిక్ జాం చోటు చేసుకుంది. ఉచిత హలీమ్‌ను ప్రకటించడానికి అనేక మంది స్థానిక ఫుడ్ బ్లాగర్‌లతో హోటల్ పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసింది. దీంతో వేలాది మంది హోటల్‌ చేరుకున్నారు. అయితే వచ్చిన జనాన్ని హోటల్ సిబ్బంది నిర్వహించలేకపోయింది. ఫలితంగా ఇది గందరగోళానికి దారితీసింది. పర్యవసానంగా, పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవలసి వచ్చింది, గుంపును నియంత్రించడానికి తేలికపాటి లాఠీ-ఛార్జ్‌ చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో సాధారణ స్థితిని, ట్రాఫిక్‌ను పునరుద్ధరించడం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. తదనంతరం, సామాన్య ప్రజలకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగించిన ఇబ్బంది మరియు ట్రాఫిక్ రద్దీపై మలక్‌పేట పోలీసులు హోటల్ యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు.

VIDEO | Police resorted to lathicharge to disperse the crowd that thronged a restaurant in Hyderabad's Malakpet allegedly to get free Haleem earlier today.

The restaurant management called the police after the crowd went out of control, leading to a massive traffic jam in the… pic.twitter.com/dBRnLO9sbd

— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2024