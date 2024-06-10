దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని రాజౌరీ గార్డెన్లోని JUGGERNAUT రెస్టారెంట్లో, ఒక కస్టమర్ తమ కుటుంబానికి అందించిన కబాబ్పై లైవ్ వార్మ్ క్రాల్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించడంతో ఆందోళనకరమైన సంఘటన జరిగింది. వైరల్ వీడియోలో కస్టమర్ అశాంతి కలిగించే దృశ్యాన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు వెయిటర్కి కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వారి భీతావహమైన ప్రతిచర్యను క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఫుటేజీలో ఒక స్త్రీ, బిడ్డ తమ ఆహారంలో పురుగు కనిపించడం వల్ల విసుగు చెందారు. నిన్న ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసిన వీడియో నెటిజన్లలో విరక్తిని రేకెత్తించింది, రెస్టారెంట్లోని ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలపై ఆందోళనలు రేకెత్తించాయి. బిర్యానీలో బొద్దింక, అడిగినందుకు మీ పెళ్ళాం వండితే రాదా అని హోటల్ యజమాని దురుసు సమాధానం, వీడియో ఇదిగో..
Here's Video
अगर आप भी रेस्टोरेंट में खाते हैं खाना तो हो जाएं सावधान...
यह वीडियो राजौरी गार्डन J U G G E R N A U T रेस्टोरेंट की बताई जा रही है, जहां खाने के अंदर कीड़ा निकला... प्रशासन को इस मामले की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए. Via @GagandeepNews @DCPWestDelhi @FAO #Delhi… pic.twitter.com/nl5KpvXqD9
— Tez Tarrar (@teztarrardelhi) June 9, 2024
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