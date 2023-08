Hyderabad Horror: మానవత్వమా నీవెక్కడ, హైదరాబాద్ శివార్లలో మహిళను వివస్త్రగా మార్చిన తాగుబోతు, ఘటనను వీడియో తీస్తూ ఎంజాయ్ చేసిన బాటసారులు

హైదరాబాద్, ఆగస్ట్ 7:హైదరాబాద్ శివార్లలోని బాలాజీ నగర్ వద్ద మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ వ్యక్తి రోడ్డుపై వెళ్తున్న మహిళను వివస్త్రను చేసిన ఘటన సోమవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్‌లోని జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బాలాజీ నగర్ బస్టాండ్ సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో నిందితుడు పెద్దమారయ్య అనే వ్యక్తి మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా బహిరంగంగా బట్టలు విప్పేశాడు.

పెద్దమారయ్య, కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నాడు. తాగుబోతుగా మారిపోయాడు. అతని తల్లి వెంట ఉన్నా ఈ దారుణాన్నిఆపడానికి ఆమె ఏమీ చేయలేదు. మహిళను రక్షించేందుకు కొందరు బాటసారులు ప్రయత్నం చేయకుండా ఘటనను తమ మొబైల్‌ ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు.తాగుబోతు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న మహిళను అనుచితంగా తాకి ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు.

సిగ్గు సిగ్గు.. ఓ తాగుబోతు నడిరోడ్డు మీద మహిళను నగ్నంగా మార్చుతుంటే వీడియోలు తీసిన పాదచారులు, దారుణమైన వీడియో ఇదిగో..

ఆ మహిళ అతడిని తోసేసి, చురుగ్గా వెళ్లిపోయి తనను తాను రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండగా, కోపోద్రిక్తుడైన పెద్దమారయ్య ఆమెపైకి దూసుకెళ్లి బట్టలు చింపడం ప్రారంభించాడు. ఆ మహిళను రక్షించేందుకు అతని తల్లి ఏమీ చేయలేదు. బైక్‌పై వెళుతున్న మరో మహిళ అతడిని ప్రశ్నించేందుకు ఆగడంతో నిందితుడు కూడా ఆమెపై దాడికి యత్నించారు.

Here's Video

Shocking! Inebriated man attacks #stripped a woman passerby, touched inappropriately and assaults another woman who tried to prevent him at Balaji Nagar in @Jawaharnagarps limits. Passersby, who noticed the naked woman, provided cloth and escorted her to safety. (1/2)#Hyderabad pic.twitter.com/RZCKlg8qRf

— Surya Reddy (@jsuryareddy) August 7, 2023