ఆదివారం దుబాయ్‌లోని దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టును నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు అజేయంగా నిలిచి ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 టోర్నమెంట్‌ను గెలుచుకుంది. 83 బంతుల్లో 76 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ విన్నింగ్‌లో కీలక పాత్ర పోషించిన భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌గా ఎంపికయ్యాడు. టీమ్ ఇండియా వారి ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్న తర్వాత, భారత దిగ్గజం విరాట్ కోహ్లీ తన భార్య మరియు బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మను కౌగిలించుకున్నాడు. కోహ్లీ మరియు అనుష్కల అందమైన క్షణం యొక్క వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యింది. కోహ్లీ మరియు అనుష్క యొక్క వైరల్ హగ్ వీడియో క్రింద ఉంది.

Kohli Hugs Anushka Sharma:

This moment!🏆❤️#AnushkaSharma hugged #ViratKohli after India's epic win in the #ICCChampionsTrophy2025 finals. #INDvsNZ pic.twitter.com/QmEDAJcziu

— Filmfare (@filmfare) March 9, 2025