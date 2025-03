Kuldeep Yadav gets the big wicket of Kane Williamson, here are the videos(X)

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో భాగంగా దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది న్యూజిలాండ్(ICC Champions Trophy 2025 Final). తొలుత ధాటిగా ఇన్నింగ్స్‌ను ఆరంభించింది న్యూజిలాండ్. ముఖ్యంగా రచిన్ రవీంద ధాటిగా ఆడాడు.

అయితే స్పిన్నర్ వరుణ్ ధావన్‌ భారత్‌కు తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఓపెనర్ యంగ్‌ను ఎల్‌బీడ్యబ్లూగా ఔట్ చేయగా ఆ తర్వాత కుల్దీప్ యాదవ్ బ్యాక్ టూ బ్యాక్ వికెట్లు తీశాడు. తొలుత రచిన్ రవీంద్రను ఆ తర్వాత కేన్ విలియమ్సన్‌ను గూగ్లీ ద్వారా ఔట్ చేశాడు. ఈ వీడియోలను మీరు చూసేయండి.

కుల్దీప్ యాదవ్ మాయాజాలం.. రచిన్ రవీంద్ర క్లీన్ బౌల్డ్, కళ్లు చెదిరే బంతితో భారత్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చిన కుల్దీప్, వీడియో ఇదిగో

తుది జట్లు:

న్యూజిలాండ్ :

విల్ యంగ్, రచిన్ రవీంద్ర, కేన్ విలియమ్సన్, డారిల్ మిచెల్, టామ్ లాథమ్ (వికెట్ కీపర్), గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మైకేల్ బ్రేస్‌వెల్, మిచెల్ సాంట్నర్ (కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, కైల్ జేమిసన్, విలియమ్ ఓ'రౌర్క్

భారత జట్టు :

రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్), శుబ్‌మన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, KL రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), హార్దిక్ పాండ్యా, రవీంద్ర జడేజా, మహమ్మద్ షమీ, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

Kuldeep Yadav gets the big wicket of Kane Williamson

SOFT DISMISSAL! 🎯#KuldeepYadav gets the big wicket of #KaneWilliamson, who spoons it back for an easy grab! 💥 Loud cheers, big celebrations—India on top! 🇮🇳🔥#ChampionsTrophyOnJioStar FINAL 👉 #INDvNZ | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 2 &… pic.twitter.com/U8zqp7Qu22 — Star Sports (@StarSportsIndia) March 9, 2025

Varun Dhawan gets young wicket

GONE! Chakra-vyuh 🔛🔝! 💥#VarunChakaravarthy breaks a solid opening stand & releases the pressure for #TeamIndia! 🙌🏻#ChampionsTrophyOnJioStar FINAL 👉 #INDvNZ | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 2 & Sports18-1! 📺📱 Start Watching FREE on… pic.twitter.com/xldE9K61jb — Star Sports (@StarSportsIndia) March 9, 2025

