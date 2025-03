ఎలోన్ మస్క్ యొక్క X (ట్విట్టర్) కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే కొంతమంది వినియోగదారులకు "సమ్థింగ్ వెంట్ రాంగ్. ట్రై రీలోడింగ్" ఎర్రర్ కనిపించడం ప్రారంభించింది. తమ స్క్రీన్‌ను లోడ్ చేయలేని వినియోగదారులకు X వెబ్ వెర్షన్ అందుబాటులో లేదు. కొంతమంది వినియోగదారులకు X మొబైల్ యాప్ బాగానే పనిచేస్తోంది; అయితే మరికొందరు "ట్రై రీలోడింగ్" ఎర్రర్‌ను ఎదుర్కొంటున్నట్లు నివేదించబడింది.దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిపై ఎక్స్ ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు.

X Down?

X Twitter Down, Users Face Outage:

Social media platform X has started showing troubles as several users reported it was not working in India which could be because of a technical glitch. pic.twitter.com/mmhRrJP6Oa

