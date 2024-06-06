యానిమల్ పార్క్, జూ పార్క్, సఫారీ లాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్లి అక్కడి జంతువులను చూడడం చాలామంది ఇష్టపడుతుంటారు. అలా వెళ్లినప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు అక్కడి జంతువులకు ఆహారాన్ని కూడా అందిస్తూ ఆనందపడుతుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులకు కూడా దారి తీస్తుంది. అందుకు కచ్చితమైన ఉదాహరణ తాజాగా యూఎస్లో జరిగిన ఘటన.
యూఎస్ఏలోని టెక్సాస్ పరిధిలో ఉన్న గ్లెన్ రోజ్ ప్రాంతంలో ఫాసిల్ రిమ్ వైల్డ్లైఫ్ సెంటర్ ఉంది. ఇక్కడ ఉండే రకరకాల జంతువులను చూడడానికి రోజూ ఎంతోమంది సందర్శకులు వస్తుంటారు. కానీ తాజాగా తమ 2 ఏళ్ల చిన్నారితో కలిసి వచ్చిన ఓ జంటకి ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది.
రోడ్డుపక్కనే ఓ జిరాఫీ కనిపించడంతో దానికి ఆహారం అందించేందుకు ప్రయత్నించాడు కారులోని చిన్నారి. అయితే ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా ఆ జిరాఫీ ఏకంగా చిన్నారినే చొక్కా పట్టుకుని కారులోంచి బయటకు ఎత్తేసింది. కొన్ని అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎత్తి ఆ తర్వాత మళ్లీ కారులో వదిలేసింది. ఊహించని ఈ ఘటనతో చిన్నారి తల్లిదండ్రులతో పాటు చుట్టూ ఉన్నవారంతా షాకయ్యారు. ఇక దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Here's Video
A giraffe lifted a 2-year-old out of the roof of a car at a safari park in Texashttps://t.co/JfyM84Hxwv pic.twitter.com/Z1owpX3qyS
— Sky News (@SkyNews) June 6, 2024
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