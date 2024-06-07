పూణేలో జరిగిన కారు భీభత్సం ఘటన మరువకముందే తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లో అలాంటి ఘటనే మరొకటి చోటు చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కూడా అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. దిల్లీ-లఖ్నవూ హైవేపై హాపుడ్ జిల్లా పరిథిలో ఓ టోల్ ప్లాజా ఉంది. గురువారం రాత్రి వేగంగా వచ్చిన ఓ కారు టోల్ ప్లాజాలో పనిచేస్తున్న ఓ వ్యక్తిని బలంగా ఢీకొంది. దీంతో బాధితుడు దాదాపు 10 అడుగుల ఎత్తు గాల్లోకి ఎగిరి కింద పడ్డాడు. అయితే ఇంత దారుణానికి తెగబడి కూడా కారు డ్రైవర్ ఏ మాత్రం కారు ఆపకుండా అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఎన్డీఏ సమావేశంలో ఆసక్తికర దృశ్యం.. వైరల్ అవుతున్న ప్రధాని మోదీ వీడియో
తీవ్ర గాయాలపాలైన యువకుడిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. కాగా.. సీసీటీవీలో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు రికార్డ్ కావడంతో.. వాటి ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు.. కారు ఎవరిదో గుర్తించి దాని ఓనర్ను వెతికేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
यूपी : दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हापुड़ जिले में टोल प्लाजा पर कल रात तेज रफ्तार कार ने टोल कर्मचारी हेमराज को हवा में उड़ा दिया। टोलकर्मी की हालत गंभीर है, कार सवार की तलाश जारी है। pic.twitter.com/Tak5Zscq1A
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) June 7, 2024
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