ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డును అందుకున్నారు ఒలింపిక్స్ మెడలిస్ట్ షూటర్ మనూ భాకర్, చెస్ వరల్డ్ చాంపియన్ డీ గుకేశ్. రాష్ట్రపతి భవన్లో ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డుల కార్యక్రమం జరుగగా హాకీ కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్, పారాలింపిక్ గోల్డ్ విన్నింగ్ హైజంపర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కూడా ఖేల్ రత్న పురస్కారాలను అందుకున్నారు.
ఒలింపిక్స్లో రెండు మెడల్స్ గెలిచిన తొలి భారతీయ క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది మనూ భాకర్. 18 ఏళ్ల చెస్ చాంపియన్ గుకేశ్ .. చైనాకు చెందిన డింగ్ లీరెన్ను ఓడించి ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్ షిప్ను అందుకున్నారు. వైట్ వాష్ లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగిన భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు...ఐర్లాండ్తో మూడో వన్డే అప్డేట్
Manu Baker receives Dhyan Chand Khel Ratna Award 2024
Double medalist at the #ParisOlympics @realmanubhaker receives Major Dhyan Chand Khel Ratna Award 2024 from President Droupadi Murmu @rashtrapatibhvn @YASMinistry #NationalSportsAwards2024 pic.twitter.com/CQkXIgYlVr
— PIB India (@PIB_India) January 17, 2025
Gukesh receives Dhyan Chand Khel Ratna Award 2024
President Droupadi Murmu confers Major Dhyan Chand Khel Ratna Award 2024 on World Chess Champion @DGukesh at Rashtrapati Bhavan
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— PIB India (@PIB_India) January 17, 2025
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