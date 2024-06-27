ప్రేమ పేరుతో బాలికపై అత్యాచారం చేసిన కానిస్టేబుల్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను రాజేంద్రనగర్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ శివారులో నివసించే బాలికను కానిస్టేబుల్ ప్రదీప్ ప్రేమ పేరుతో లోబర్చుకొని అత్యాచారం చేశాడు. వీడియోలు తీసి బెదిరిస్తూ.. నాలుగేళ్లుగా బాలికపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతున్నాడు. అయితే గతేడాది వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. బాలిక తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రస్తుతం ఎయిర్పోర్ట్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తోన్న ప్రదీప్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని.. రిమాండ్కి తరలించారు. వీడియో ఇదిగో, ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు చేపల కూరతో రూంకి రావాలి, ఫిర్యాదు కోసం వచ్చిన మహిళపై ఎస్ఐ లైంగిక వేధింపులు
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రక్షించాల్సిన పోలీస్ రాక్షసుడిలా మారితే ఇక రక్షించాల్సింది ఎవరు?
శంషాబాద్ ఆర్.జి.ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న ప్రదీప్ రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి బుద్వేల్ లో నివసిస్తూ ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న మైనర్ బాలికను మాయమాటలతో పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడని,… pic.twitter.com/mIgnRrVdQq
— ChotaNews (@ChotaNewsTelugu) June 27, 2024
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