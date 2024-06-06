నిరసన చేస్తున్న రైతులను ఖలిస్తానీలు అని పిలిచినందుకు బాలీవుడ్ నటి, రాజకీయ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ను గురువారం చండీగఢ్ విమానాశ్రయంలో CISF కానిస్టేబుల్ కుల్విందర్ కౌర్ చెంపదెబ్బ కొట్టారు.శుక్రవారం దేశ రాజధానిలో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్డీయే ఎంపీల సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు కంగనా ఢిల్లీకి విమానం ఎక్కేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. రైతులపై మరోసారి టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించిన పోలీసులు, పంజాబ్-హర్యానా సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత, వీడియోలు ఇవిగో..
కానిస్టేబుల్ ప్రవర్తనపై నటి తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసి, CISF అధికారులను వివరణ కోరేందుకు ప్రయత్నించగా, ఆమె అనుచరులు మరియు ఇతర సిబ్బంది ఆమెను శాంతింపజేశారు.లోక్సభ ఎన్నికల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి నుంచి కంగనా రనౌత్ 74,755 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత విక్రమాదిత్య సింగ్పై ఆమె విజయం సాధించారు.
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