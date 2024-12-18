డిసెంబర్ 18, బుధవారం ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియాబాద్లో ఒక వ్యాపారవేత్త, అతని భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించిన విషాద సంఘటన చోటు చేసుకుంది. మృతులను పంకజ్ గుప్తా మరియు రీనా గుప్తాగా గుర్తించారు. షాలిమార్ గార్డెన్ ప్రాంతంలోని వారి ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు వేలాడుతూ మృతదేహాలు కనిపించాయి. నివేదికల ప్రకారం, దంపతులు తమ 12 ఏళ్ల మానసిక వికలాంగ అబ్బాయిని అతని తాతయ్యల వద్దకు పంపారు. ఈ ఘటనపై విచారణ ప్రారంభించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులే కారణమని అనుమానిస్తున్నారు. ప్రియుడు కోసం రోడ్డు మీద తన్నుకున్న అమ్మాయిలు, ఒకరి జుట్టు ఒకరు పట్టుకుని దారుణంగా కొట్టుకున్న వీడియో వైరల్
Businessman, Wife Die by Suicide
#Ghaziabad के शालीमार गार्डन इलाके में कारोबारी दंपत्ति पंकज गुप्ता और रीना गुप्ता आने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था करीब 50 लाख का कर्ज हो गया था, एक बच्चा भी है जो मानसिक रूप से कमजोर है। आर्थिक तंगी से लोग मौत को गले लगा रहे हैं। pic.twitter.com/kt9UAefgbl
— Lokesh Rai (@lokeshRlive) December 18, 2024
Suicide Prevention and Mental Health Helpline Numbers:
Men's Helpline Numbers:
Milaap: 9990588768; All India Men Helpline: 9911666498; Men Welfare Trust: 8882498498.
Suicide Prevention and Mental Health Helpline Numbers:
Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.
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