ఉత్తరాఖండ్‌లోని డెహ్రాడూన్‌లో బహిరంగంగా ఓ అబ్బాయితో ఇద్దరు అమ్మాయిలు గొడవకు దిగారు. డెహ్రాడూన్‌లో అమ్మాయిల గొడవకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది. ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, రద్దీగా ఉండే రహదారిపై శారీరక వాగ్వాదానికి దారితీసింది, బాయ్‌ఫ్రెండ్‌కు సంబంధించిన వివాదంపై ఒక అమ్మాయి మరొకరిని కొట్టినట్లు సమాచారం. ఈ సంఘటన వీడియోలో బంధించబడింది, శారీరక హింసను ఆశ్రయించే ముందు బాలికలిద్దరూ ఒకరినొకరు మాటలతో దూషించుకోవడం చూపిస్తుంది. ఈ గొడవలో చాలామంది జోక్యం చేసుకోకుండా సన్నివేశాన్ని రికార్డ్ చేస్తూ కూర్చున్నారు. కొంతమంది వ్యక్తులు రంగంలోకి దిగి పోరాటాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. కాగా, డెహ్రాడూన్ బాలికల గొడవకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. విమానం దిగుతుండగా పునీత్ సూపర్‌స్టార్‌‌ని చితకబాదిన యువకుడు, ఇదంతా స్క్రిప్ట్ అంటూ నెటిజన్లు సెటైర్, వీడియో ఇదిగో..

