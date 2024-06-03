Cricketer Dies of Heart Attack Video: క్రికెట్ ఆడుతూ ఓ యువకుడు మృతి చెందిన ఘటన ముంబైలోని మీరారోడ్లో వెలుగు చూసింది. కశ్మీరా ప్రాంతంలోని ఓ మైదానంలో బాక్స్ క్రికెట్ ఆడుతూ యువకుడు గుండెపోటుకు గురై కింద పడిపోయాడు. ఇదంతా కెమెరాలో రికార్డైంది. ఈ ఘటనపై కాశీగావ్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ముంబైలోని ఓ సంస్థ పోటీ నిర్వహించింది. ఆ కంపెనీ యువకులు పరస్పరం క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. ఆ సమయంలో యువకుడు బంతిని బలంగా కొట్టడం కనిపించింది. వెంటనే కిందపడిపోయాడు. ఆటగాడు పడిపోయిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న ఇతర ఆటగాళ్ళు అతని వైపు పరిగెత్తారు.అయితే అప్పటికే అతను మృతి చెందాడు. జాతీయ గీతం ఆలపిస్తూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన రిటైర్డ్ ఆర్మీ జవాన్, విషాదకర వీడియో ఇదిగో..
కొద్ది రోజుల క్రితం మహారాష్ట్రలో జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్లో మరో వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పుణెలో స్నేహితులతో కలిసి క్రికెట్ ఆడుతుండగా జననాంగాలలో బంతి తగిలి 11 ఏళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాలో కూడా రికార్డైంది. ఆటగాడు బంతిని కొట్టినప్పుడు, అతను అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు.
Here's Video
मुंबई के मीरा रोड में क्रिकेट खेलते समय एक युवक की मौत की घटना सामने आई है. एक मैदान में बॉक्स क्रिकेट खेलते समय युवक को दिल का दौरा पड़ा और वह गिर गया. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गयी. काशीगांव पुलिस घटना की जांच कर रही है.#Mumbai #MiraRod #Maharashtra #HeartAttack #Cricket… pic.twitter.com/FjjDGxBPTv
— ABP News (@ABPNews) June 3, 2024
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