మధ్యప్రదేశ్లో జరిగిన ఒక దురదృష్టకర సంఘటనలో, ఇండోర్లో జరిగిన ఒక ప్రదర్శనలో భారత ఆర్మీకి చెందిన రిటైర్డ్ సైనికుడు గుండెపోటుతో మరణించాడు. మరణించిన సైనికుడిని బల్బిందర్ చావ్డాగా గుర్తించారు. ఇండోర్లో దేశభక్తి గీతం ఆలపిస్తున్న సమయంలో బల్బిందర్ చావ్డాకు గుండెపోటు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. వీడియో ఇదిగో, వడదెబ్బతో సొమ్మసిల్లి పడిపోయిన కోతి పిల్లకు సీపీఆర్ చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన పోలీస్, శభాష్ అంటున్న నెటిజన్లు
55 సెకన్ల నిడివి గల వీడియో క్లిప్లో పిల్లలు మరియు పెద్దలు అతనితో చేరినప్పుడు చావ్డా దేశభక్తి గీతాన్ని పాడుతున్నట్లు చూపబడింది. వీడియో మరింత ముందుకు వెళుతుండగా, చావ్డా గుండెపోటుతో వేదికపై కుప్పకూలినట్లు కనిపించింది. ఇంతలో, పిల్లలు చప్పట్లు కొడుతూ, దేశభక్తి గీతాన్ని ఆలపిస్తూ ఉండగా, చావ్డా వేదికపై అలాగే పడుకున్నట్లు వీడియో చూపిస్తుంది. ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా చావ్డా మృతి చెందినట్లు సమాచారం.
Here's Video
साइलेंट अटैक, इंदौर में देशभक्ति का गीत गाते गाते रिटायर्ड फ़ौजी बलबिंदर छावड़ा को आया जानलेवा दिल का दौरा, बच्चे तालियाँ बजाते रहे, अस्पताल ले जाते दम तोड़ @VistaarNews pic.twitter.com/CoJGyUGuQR
— Brajesh Rajput (@drbrajeshrajput) May 31, 2024
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