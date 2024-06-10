ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహరాన్పూర్లో, ఒక కానిస్టేబుల్ రోడ్డు పక్కన గుడిసె వెనుక మద్యం మత్తులో నిద్రపోతున్నట్లుగా గుర్తించారు. అతని బహిరంగంగా తాగి అలా ప్రవర్తించడం యూనిఫాం పట్ల అగౌరవాన్ని తెలుపుతోంది. మత్తులో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఇదేమని ప్రశ్నించిన కస్టమర్ కి "తేరే బాప్ కి థోడీ పై హై" ( మీ నాన్న సొమ్ముతో తాగానా..) అని బదులిచ్చాడు. వీడియోలో బంధించబడిన ఈ సంఘటన త్వరగా వైరల్గా మారింది, సహరాన్పూర్ పోలీసులచే విచారణను ప్రాంప్ట్ చేసింది, కానిస్టేబుల్ అనధికారికంగా విధులకు గైర్హాజరయ్యాడని వెల్లడించారు. పర్యవసానంగా, ఈ విషయంపై తదుపరి విచారణ పెండింగ్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేశారు. వీడియో ఇదిగో, పుల్లుగా తాగి పోలీసుల యూనిఫాం చింపేస్తూ నానా హంగామా చేసిన ముగ్గురు యువతులు, చివరకు ఏమైందంటే..
Here's Video
उक्त वायरल वीडियो की जाँच में पाया गया कि ये गैर हाजिर चल रहे आरक्षी का वीडियो है, इनके इस कृत्य पर आरक्षी को निलंबित कर जाँच पुलिस अधीक्षक यातायात को दी गयी है।
— Saharanpur Police (@saharanpurpol) June 9, 2024
(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)