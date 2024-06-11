యూపీలోని లక్నోలో బీడీడీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఫైజాబాద్ రోడ్డులో గల ఓ రెస్టారెంట్ వద్ద అర్థరాత్రి భార్యాభర్త, గర్ల్ ఫ్రెండ్ మధ్య హైవోల్టేజీ డ్రామా నడిచింది. బారాబంకి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన ప్రియురాలితో కలిసి భోజనం చేసేందుకు రెస్టారెంట్కు వచ్చాడు. అది తెలుసుకున్న అతని భార్య.. తన సోదరుడితో కలిసి రెస్టారెంట్కు వచ్చింది. యూపీలో ఉమ్ముతో ఫేస్ మసాజ్ చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్ (వీడియోతో)
తన భర్తను వేరే మహిళతో కలిసి ఉండటం చూసిన భార్య.. ఆగ్రహంతో భర్తను, అతని ప్రియురాలిని రెస్టారెంట్ నుంచి బయటకు ఈడ్చుకొచ్చారు. ఇద్దరినీ రోడ్డుపైనే చితకబాదారు. ఈ ఘటనపై స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా.. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి వచ్చారు. అనంతరం ఇరు వర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఇరువర్గాలపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
Here's Video
उत्तर प्रदेश लखनऊ
पति की प्रेमिका को पत्नी ने सड़क पर गिर गया कर पीटा!!
लखनऊ में पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा !!
बाराबंकी का रहने वाला युवक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचा था लखनऊ के रेस्टोरेंट !!
रेस्टोरेंट में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़कर किया हंगामा… pic.twitter.com/B15xFbaj4R
— Mαɳιʂԋ Kυɱαɾ αԃʋσƈαƚҽ 🇮🇳🇮🇳 (@Manishkumarttp) June 11, 2024
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