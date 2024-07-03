Pawan Kalyan Greets Child Fan Video: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మార్గం మధ్యలో రోడ్డుపై కాన్వాయ్ ఆపిన చిన్నారి అభిమానిని పలకరించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఉప్పాడలో పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు ఆయన వెళుతుండగా ఓ చిన్నారి జనసేన జెండాతో రోడ్డుపై స్వాగతిస్తూ కనిపించారు. వెంటనే తన వాహనాన్ని ఆపి మరి అతడిని దగ్గరకు తీసుకొని పలకరించారు. సిబ్బంది చిన్నారిని నిలువరించేందుకు ప్రయత్నించగా పవన్ వద్దని వారించారు. ఈ వీడియోను జనసైనికులు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. వీడియో ఇదిగో, బంతిని బలంగా బాది వెంటనే గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన క్రికెట్ ప్లేయర్
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ఉప్పాడ పర్యటనకు వెళ్తూ మార్గంమధ్యలో తన కాన్వాయ్ ఆపి చిన్న పిల్లాడిని ఆప్యాయంగా పలకరించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ pic.twitter.com/gMKF8QMqKt
— @వావిలాల రాజశేఖర శర్మ (@VRajeshekar) July 3, 2024
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