ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంభాల్ జిల్లాలో ఓ దిగ్భ్రాంతికరమైన ఆత్మహత్య ఘటన వెలుగు చూసింది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంభాల్ జిల్లాలో ఓ హోటల్ గదిలో ఓ జంట ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ప్రియుడు, శివం, ఓయోహోటల్ గదిలో ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు, అతని స్నేహితురాలు స్వీటీ విషం తాగి తన జీవితాన్ని ముగించింది. మృతుడు ఢిల్లీకి చెందిన వ్యక్తి కాగా, మృతురాలు సంభాల్ నివాసి అని తెలిపారు. ఘటనానంతరం దంపతుల మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పంపినట్లు సంభాల్ పోలీసులు తెలిపారు. నేరస్థలాన్ని సీనియర్ అధికారులు తనిఖీ చేస్తున్నారని, తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. వీళ్లు మనుషులేనా, కానిస్టేబుల్ ప్రాణం పోతుంటే మొబైల్లో వీడియో తీస్తూ చోద్యం చూసిన ఇన్స్పెక్టర్, వీడియో ఇదిగో..
Police Statement
पुलिस द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेजा गया है, उच्चाधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है । फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।
— SAMBHAL POLICE (@sambhalpolice) June 21, 2024
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