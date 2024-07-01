మహారాష్ట్రలోని పూణే సమీపంలోని తమ్హిని ఘాట్ వద్ద శనివారం స్వప్నిల్ ధావాడే అనే యువకుడు ఉప్పొంగుతున్న జలపాతంలో గల్లంతైన ఘటన సంచలనం రేపింది. తమ్హిని ఘాట్ వద్ద ఉన్న జలపాతంలోకి యువకుడు దూకుతున్న ఘటన వీడియోలో ఉంది. స్వప్నిల్ ధావాడే(38) అనే యువకుడు తన 30 మంది స్నేహితులతో కలిసి ట్రెక్కింగ్కు తమిని ఘాట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చారు. లోనావాలాలోని భూషి డ్యామ్ లో కొట్టుకుపోయి ఐదుగురు మృతి.. అంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారే.. భయానక వీడియో వైరల్
అక్కడ వీడియో తీయమని స్వప్నిల్ ధావాడే వాటర్ ఫాల్స్లో దూకగా నీటి ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయాడు.వీడియోలో అతను ఒక రాయిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా..బలమైన ప్రవాహాలు, జారే రాళ్ల కారణంగా, అతను రాళ్లను పట్టుకోలేక ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయాడు. ధావాడే కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా, 2 రోజుల తర్వాత మృతదేహం లభించింది.
Here's Video
महाराष्ट्र के लोनावाला के बुशी डैम में 5 लोगों की मौत के बाद, पुणे के तामिनी घाट पर आउटिंग लिए गया लड़का पानी में बहा.
पिंपरी चिंचवड का लड़का अपने जिम के 32 लोगों के ग्रुप के साथ तामिनी घाट के पास गया था.
पानी के तेज बहाव के चलते वह बह गया, आज शब बरामद हुआ. pic.twitter.com/lhAg9Vprhx
— Vivek Gupta (@imvivekgupta) July 1, 2024
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