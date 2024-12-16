ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలోని భగవతి ధాబాలో డిసెంబర్ 14న 50 ఏళ్ల సంజయ్ కుష్వాహా భోజనం చేస్తూ హఠాత్తుగా కుప్పకూలి మరణించిన హృదయ విదారక సంఘటన జరిగింది. CCTV ఫుటేజీలో అతను రోటీ, పనీర్ తింటున్నట్లు చూపిస్తుంది, అతను సెకన్లలో గుండెపోటుకు గురైనప్పుడు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి మరణించాడు. అతని మరణానికి గుండెపోటు కారణమని వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఉదయం 6:30 గంటలకు జరిగిన ఈ సంఘటన జరిగింది.
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Man Dies of Heart Attack While Dining at Bhagwati Dhaba
आगरा सिकंदरा स्थित भगवती ढाबा पर
खाना खाते-खाते हो गई युवक की मौत,
अचानक हुई इस घटना से ढाबे पर मची अफरा तफरी,सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से भिजवाया अस्पताल,डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित,हार्ट अटैक की आशंका जता रहे डॉक्टर..@Uppolice @agrapolice #silentheartattack pic.twitter.com/wy4uSQXneZ
— Naseem Ahmad Journalist NDTV (@NaseemNdtv) December 15, 2024
UP के आगरा मे भगवती ढाबे पर भोजन करने पहुंचे 50 साल के संजय कुशवाहा आधी रोटी ही खा पाए थे कि हार्ट अटैक हो गया। 2 सैकेंड मे ही जान चली गई।पनीर की सब्जी व रोटी खाते समय यह ह्रदय विदारक घटना हुई। डॉक्टर हार्ट अटैक बता रहे है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।#Agra… pic.twitter.com/XqRmBTS6IY
— TRUE STORY (@TrueStoryUP) December 15, 2024
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