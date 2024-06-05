సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ X, (గతంలో ట్విట్టర్) ఇప్పుడు ఎలోన్ మస్క్ యాజమాన్యంలో ఉంది, అశ్లీల కంటెంట్ను భాగస్వామ్యం చేయడానికి అధికారికంగా అనుమతించడానికి దాని విధానాలను నవీకరించింది. ఇది NSFW (పని కోసం సురక్షితం కాదు) కంటెంట్కు ప్లాట్ఫారమ్ యొక్క విధానంలో గణనీయమైన మార్పును సూచిస్తుంది.
సోమవారం ప్రకటించిన పాలసీ అప్డేట్, సమ్మతి, చట్టపరమైన సమ్మతికి సంబంధించిన ప్లాట్ఫారమ్ మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి ఉంటే, వినియోగదారులకు స్పష్టమైన అడల్ట్ మెటీరియల్ని పోస్ట్ చేయడానికి, షేర్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. "స్వేచ్ఛా వ్యక్తీకరణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మేము విశ్వసిస్తాము. వినియోగదారులను విస్తృత శ్రేణి కంటెంట్ను భాగస్వామ్యం చేయడానికి అనుమతిస్తాము" అని X ప్రతినిధి చెప్పారు. 71 లక్షల భారత యూజర్ల ఖాతాలపై వాట్సాప్ వేటు, ఏప్రిల్ నెల వారీ రిపోర్ట్ విడుదల చేసిన ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్
అయితే, మొత్తం కంటెంట్ మా కమ్యూనిటీ మార్గదర్శకాలు, చట్టపరమైన ప్రమాణాలను గౌరవించేలా చూసుకోవడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము." అశ్లీల కంటెంట్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి, నిర్వహించడానికి పటిష్టమైన చర్యలు ఉంటాయని X వినియోగదారులకు హామీ ఇచ్చింది. వీటిలో వయస్సు ధృవీకరణ ప్రక్రియలు, కంటెంట్ హెచ్చరికలు, ఏకాభిప్రాయం లేని చట్టవిరుద్ధమైన అంశాలకు వ్యతిరేకంగా నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
Here's Tweet
X is saying you shouldn’t go to pornhub anymore, just post it on X!
Porn is officially allowed on X! pic.twitter.com/3qBZsOuPfk
— A Field Marshal of the Han Dynasty⚡️ (@General_Oluchi) June 3, 2024
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