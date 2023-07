Google Pani Puri Doodle: పానీపూరీపై గూగుల్ ప్రత్యేక డూడుల్, భారతీయుల ఫేవరెట్‌ స్నాక్ పానీపూరీ అంటూ కామెంట్, ఇంతకీ ఎందుకీ ప్రత్యేక డూడుల్ అంటే?

New Delhi, July 12: సాయంత్రమైందంటే చాలు పానీపూరీ (Pani Puri) బండ్ల దగ్గర పెద్ద క్యూ కనిపిస్తుంది. చిన్నా, పెద్ద అని తేడా లేకుండా అన్ని వయస్సుల వారు ఇష్టపడే పానీపూరికి గూగుల్ (Google) అరుదైన గౌరవం ఇచ్చింది. నార్త్ ఇండియాలో గోల్ గప్పా (Gol Gappas) అని పిలుచుకునే పానీపూరీ డూడుల్‌ను తయారు చేసింది. భారత్‌లో అత్యధిక ప్రజలు ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్ పానీపూరీనే అంటూ గూగుల్ చెప్పుకొచ్చింది.

With India's first ever F-oodle (i.e- a #GoogleDoodle honouring food) we're celebrating our favourite snack

On this day, Masterchef Neha set a world record by creating the most flavours of pani puri. So here's a little game where you can break records & set high scores 🏆

🔗… pic.twitter.com/n8yqrNkpXF

— Google India (@GoogleIndia) July 11, 2023