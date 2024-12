గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌పై ట్యాక్స్ డిడక్షన్ పెరగడంపై ఓ బ్యాంక్ కస్టమర్ ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్‌తో గొడవపడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చొక్కా కాలర్ పట్టుకొని ఇద్దరూ చితకబాదుకున్నారు. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌పై ట్యాక్స్ డిడక్షన్ పెరగడం కస్టమర్‌ను నిరాశకు గురిచేసిందని, ఘర్షణకు దిగడానికి ఇదే కారణమని తెలుస్తోంది. అహ్మదాబాద్‌లోని వస్త్రాపూర్‌లో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్‌లో జైమ్ రావల్ అనే కస్టమర్, బ్యాంక్ మేనేజర్ మధ్య బ్యాంకులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు కాలర్‌ పట్టుకుని కొట్టుకోవడం, మేనేజర్‌ని తలపై కొట్టడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. ఈ ఘటనపై వస్త్రాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

రీల్స్ పిచ్చితో ఒకే బైక్‌ పై ఏడుగురు ప్రయాణం... కఠిన చర్యలకు నెటిజన్ల డిమాండ్ (వీడియో)

Gujarat Man Beats Bank Manager Over Tax Deduction On Fixed Deposit

'Customer' turned 'Crocodile' after TDS Deduction in Bank FD. FM sud instruct Bank staffs to learn 'taekwondo' for self defense. pic.twitter.com/CEDarfxcqi

— Newton Bank Kumar (@idesibanda) December 6, 2024