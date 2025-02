గుజరాత్‌ లో (Gujarat state) అహ్మదాబాద్‌ (Ahmedabad) లోని సర్దార్‌ వల్లభాయ్‌ పటేల్‌ (Sardar Patel) అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (International Airport) ను బాంబులతో పేల్చివేస్తామని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బెదిరించారు. ఈ మేరకు ఎయిర్‌పోర్టుకు లేఖ పంపారు. ఈ విషయాన్ని అహ్మదాబాద్‌ క్రైమ్‌ బ్రాంచ్‌ జాయింట్ కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌ శరద్‌ సింఘాల్‌ మీడియాకు వెల్లడించారు. బెదిరింపు లేఖ వార్త ఎయిర్‌పోర్టులో తీవ్ర కలకలం రేపింది.

ఎయిర్‌పోర్టు భద్రతాసిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. బాంబు స్క్వాడ్‌ రంగంలోకి దిగి తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య ఎయిర్‌పోర్టుల (Airports) ను, స్కూళ్ల (Schools) ను పేల్చివేస్తామంటూ ఫోన్‌ల ద్వారా, లేఖల ద్వారా బెదిరింపులకు పాల్పడే వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతున్నది.

హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 10 ఫైరింజన్లతో మంటలార్పుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది (వీడియో)

Here's Ahmedabad Airport Bomb Threat:

Gujarat | A letter written by an unknown person was found at Sardar Patel International Airport, Ahmedabad threatening to blow up the airport: Sharad Singhal, JCP Ahmedabad Crime Branch

More details awaited

— ANI (@ANI) February 10, 2025