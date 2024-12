లష్కరే తోయిబా (ఎల్‌ఈటీ)కి చెందిన కీలక ఉగ్రవాది, 26/11 ముంబై ఉగ్రవాద దాడుల సూత్రధారి హఫీజ్ అబ్దుల్ రెహ్మాన్ మక్కీ శుక్రవారం, డిసెంబర్ 27న పాకిస్థాన్‌లోని లాహోర్‌లో గుండెపోటుతో మరణించాడు. స్థానిక మీడియా నివేదికల ప్రకారం. , తీవ్ర మధుమేహంతో బాధపడుతున్న మక్కీ ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. LeT నాయకుడు హఫీజ్ సయీద్ యొక్క బావ మరియు నిషేధిత జమాత్-ఉద్-దవా (JuD) యొక్క డిప్యూటీ చీఫ్, మక్కీ 2020లో టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ కోసం దోషిగా నిర్ధారించబడినప్పటి నుండి ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉన్నారు.

LeT Terrorist and 26/11 Mumbai Terror Attack Mastermind Dies

"Hafiz Abdul Rehman Makki passes away due to heart attack," reports Pakistan's Samaa TV.

Hafiz Abdul Rehman Makki was a wanted LeT terrorist who is also the brother-in-law of LeT leader Hafiz Saeed. pic.twitter.com/eK8eBN4y7w

— ANI (@ANI) December 27, 2024