Viral Video: India Vs Pakistan Champions Trophy: భారత జట్టు మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తన పేరిట చారిత్రాత్మక రికార్డును నమోదు చేసుకున్నాడు. అతను మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. వన్డే క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 14 వేల పరుగులు చేసిన ప్రపంచంలోనే తొలి ఆటగాడిగా కోహ్లీ ఇప్పుడు నిలిచాడు. 299వ వన్డే మ్యాచ్‌లో 287వ ఇన్నింగ్స్‌లో కోహ్లీ ఈ ఘనత సాధించాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు సచిన్ పేరిట ఉండేది, అతను 350వ ఇన్నింగ్స్‌లో ఈ రికార్డును సృష్టించాడు. సచిన్ తర్వాత, శ్రీలంకకు చెందిన కుమార్ సంగక్కర 378 ఇన్నింగ్స్‌లలో 14 వేల వన్డే పరుగులు చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే విరాట్ చివరి బంతికి ఫోర్ బాది

KOHLI FINISHES OFF IN STYLE! 💯
Virat Kohli takes India over the line, bringing his first-ever hundred in the Champions Trophy, his 51st in ODIs, and 82nd across formats.

Take a bow, KING! 👑

