ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025లో భాగంగా భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు ఇవాళ (మార్చి 4) తొలి సెమీఫైనల్లో తలపడ్డాయి.దుబాయ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. 49.3 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 264 పరుగులకు ఆలౌటైంది.అనంతరం బ్యాటింగ్ కు దిగిన ఇండియా లక్ష్యాన్ని చేధించి ఫైనల్ లోకి అడుగుపెట్టింది.

భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో భారీ మైలురాయిని సాధించాడు. ఐసీసీ వన్డే ఈవెంట్స్ చరిత్రలో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన క్రిస్ గేల్ రికార్డును ఈ అనుభవజ్ఞుడైన ఓపెనర్ బద్దలు కొట్టాడు. మార్చి 4న దుబాయ్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో రోహిత్ శర్మ ఈ ఎలైట్ మైలురాయిని సాధించాడు. రోహిత్ శర్మ 29 బంతుల్లో 28 పరుగులు చేశాడు, అందులో మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. దీనితో, భారత కెప్టెన్ క్రిస్ గేల్ 64 సిక్సర్ల సంఖ్యను అధిగమించి 65 సిక్సర్లకు చేరుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ లో టీం ఇండియా ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించింది. విరాట్ కోహ్లీ 84 పరుగుల మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన తర్వాత మెన్ ఇన్ బ్లూ 265 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్‌కు చేరిన టీమిండియా, సెమీఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై నాలుగు వికెట్లు తేడాతో ఘన విజయం

Rohit Sharma Shatters Chris Gayle’s Record of Most Sixes in ICC ODI Events

Rohit Sharma now has MOST sixes in ICC ODI events. 65 - ROHIT SHARMA🇮🇳 64 - Chris Gayle🏝️ 49 - Glenn Maxwell🇦🇺 45 - David Miller🇿🇦 42 - Sourav Ganguly🇮🇳 42 - David Warner🇦🇺 pic.twitter.com/uaH7HCXCKd — Kausthub Gudipati (@kaustats) March 4, 2025

