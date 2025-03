ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025లో భాగంగా భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు ఇవాళ (మార్చి 4) తొలి సెమీఫైనల్లో తలపడ్డాయి.దుబాయ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. 49.3 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 264 పరుగులకు ఆలౌటైంది.అనంతరం బ్యాటింగ్ కు దిగిన ఇండియా లక్ష్యాన్ని చేధించి ఫైనల్ లోకి అడుగుపెట్టింది.

ఐసిసి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు ఏస్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీని ఆస్ట్రేలియా చాకచక్య లెగ్ స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా అవుట్ చేశాడు. 265 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే సమయంలో 43వ ఓవర్ నాలుగో బంతికి ఈ వికెట్ సంఘటన జరిగింది. ఆడమ్ జంపా ఆఫ్ స్టంప్ వెలుపల ఫ్లైట్ గూగ్లీని బౌలింగ్ చేశాడు. భారత బ్యాటర్ తన ఒక కాలు మీద కిందకి దిగి కౌ కార్నర్ ప్రాంతంపైకి దూసుకెళ్లాడు. అయితే, బంతి కోహ్లీ బ్యాట్ దిగువ భాగం నుండి వచ్చింది, మరియు బెన్ డ్వార్షుయిస్ సులభమైన క్యాచ్ తీసుకున్నాడు. 98 బంతుల్లో ఐదు ఫోర్లతో సహా 84 పరుగులు చేసిన తర్వాత 36 ఏళ్ల విరాట్ కోహ్లీ నిష్క్రమించాడు. మ్యాచ్ ప్రారంభంలో, ఆస్ట్రేలియా 264 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.

Virat Kohli Wicket Video:

Virat Kohli was dismissed for 84 runs off 98 balls, caught by Dwarshuis bowled by Zampa, hitting five fours with a strike rate of 85.71.

