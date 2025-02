చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో పాక్‌ను పాతరేస్తూ టీమ్‌ఇండియా విజయపతాకాన్ని ఎగురవేసిన సంగతి విదితమే. ఆల్‌రౌండ్‌ షో తో పాక్‌ను 6 వికెట్ల తేడాతో మట్టికరిపించిన టీమ్‌ఇండియా.. సెమీస్‌ బెర్తును ఖాయం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌పై భారత్‌ గెలవదంటూ ఐఐటీ బాబా అభ‌య్ సింగ్‌ (IIT Baba) జోష్యం చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.దీంతో ఈ ఐఐటీ బాబాపై సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోల్స్‌ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇలా జోష్యం చెప్పడం మానేయాలంటూ ఐఐటీ బాబాకు క్రికెట్‌ అభిమానులు సూచిస్తున్నారు.

చివరి ఓవర్లలో వరుసగా రెండు వికెట్లు పడటడంతో టెన్షన్ టెన్షన్, పాకిస్థాన్‌పై టీమిండియా గ్రాండ్‌ విక్టరీ, సెంచరీతో రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన కోహ్లీ

తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోలింగ్స్‌పై ఐఐటీ బాబా స్పందించారు. ఈ మేరకు క్షమాపణలు చెబుతూ తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. ‘నేను బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది పార్టీ టైం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సంబరాలు చేసుకోవాలి. భారత్ గెలవదని చెప్పాను కానీ, గెలుస్తుందని నా మనసుకు తెలుసు’ అంటూ ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్‌కు విరాట్ కోహ్లీ, టీమిండియా సంబరాలు చేసుకుంటున్న ఫొటోలను జోడించారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

IIT Baba Apologizes

I want to publicly apologize and ask each one of you all to celebrate,it's party time... Mujhe man hi man pata tha ki india jetega.😉#IITianBaba #INDvsPAK #ChampionsTrophy #ViratKohli #ViratKohli𓃵 #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/QHozGNzfmF

— Abhay Singh (IIT BOMBAY) (@Abhay245456) February 23, 2025