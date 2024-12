Massive floods due to extreme rainfall in Sukabumi of West Java, Indonesia

ఇండోనేషియాలోని అతిపెద్ద ద్వీపమైన సుమత్రా అంతటా కుండపోత వర్షపాతం, ఆకస్మిక వరదలు మరియు కొండచరియలు విరిగిపడి, విస్తృతమైన విధ్వంసానికి కారణమైంది. ఉత్తర సుమత్రా ప్రావిన్స్‌లోని నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఈ వారం ప్రారంభంలో ఆకస్మిక వరదలు మరియు కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఇరవై మంది మరణించారు. గురువారం ఉదయం మరో విధ్వంసకర కొండచరియలు విరిగిపడి మరో ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ కొండచరియలు మెడాన్, ప్రాంతీయ రాజధాని మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల మధ్య ప్రధాన యాక్సెస్ మార్గాన్ని తాకాయి.

సుడులు తిరుగుతూ బాంబ్ సైక్లోన్ ఎంత భయంకరంగా ఉందో వీడియో ఇదిగో, పసిఫిక్ మహాసముద్రం వాయవ్య ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్న తుపాను

టూరిస్ట్ బస్సుతో సహా - బురద, రాళ్ళు మరియు చెట్లలో వాహనాలను పాతిపెట్టాయి. 10 మందికి పైగా గాయపడగా, వారిని మెదన్‌లోని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. శిథిలాలలో ఇంకా అనేక వాహనాలు చిక్కుకుపోవడంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. నార్త్ సుమత్రా ట్రాఫిక్ డైరెక్టర్ ప్రభావితమైన వారిని తరలించడానికి రెండు రోజుల వరకు పట్టవచ్చని అంచనా వేశారు.

