ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్‌గా మారిన హృదయ విదారక వీడియోలో, ఒక మొసలి మహిళను చంపిన ఒక గంట తర్వాత దవడలో ఆమె శరీరంతో నీటి నుండి పైకి రావడం కనిపించింది, ఈ దారుణ ఘటన ఇండోనేషియాలో చోటుచేసుకుంది. నివేదికల ప్రకారం, నలుగురి పిల్లల తల్లి అయిన నూర్హవతి జిహురా (46) ఉత్తర సుమత్రాలోని తన తీరప్రాంత గ్రామం పక్కన ఉన్న సముద్రపు నీటిలో తన పాదాలను కడుగుతుండగా, మొసలి ఆమెపై దాడి చేసి నీటిలోకి లాగింది. ఆమె కేకలు విన్న స్థానికులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు, కానీ సహాయం చేయలేకపోయారు.దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న మహిళను మొసలి ఈడ్చుకెళ్లి నీటిలో అదృశ్యమైంది. స్థానికులు ఈ సంఘటనను 'నరకంలో ఉన్న దృశ్యం కంటే ఘోరంగా' అభివర్ణించారు. దిగ్భ్రాంతికరంగా, అది ఒక గంట తర్వాత దాని దవడలలో మహిళ యొక్క నిర్జీవమైన శరీరంతో బయటపడింది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, మృగం మహిళ మృతదేహాన్ని విడిపించడానికి స్థానికులు చనిపోయిన కోళ్లను దానిపైకి విసిరేయడం చూడవచ్చు. విగ్గులు మారుస్తూ 50 మంది యువతులను పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసిన ఘనుడు, మహిళా డాక్టర్‌ ని రూ.50 లక్షల మేర మోసం చేయడంతో ఘటన వెలుగులోకి..

Crocodile Surfaces From Water With Woman’s Lifeless Body (Trigger Warning)

Horrifying moment crocodile emerges with a mother-of-four in its jaws after dragging her to a death 'worse than any scene in hell'https://t.co/IEGFR6iEYY

The 13ft reptile pounced on mother-of-four Nurhawati Zihura, 46, while she was washing her feet in the seawater next to her… pic.twitter.com/mRtvd6iZpu

