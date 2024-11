ఇండోనేసియాలోని ఫ్లోర్స్‌ దీవిలోని మౌంట్‌ లెవొటోబి లకిలకి(Mount Lewotobi Laki-Laki) అగ్నిపర్వతం(volcano) ఒక్కసారిగా బద్దలైంది. ఈ ఘటనలో 9 మంది మృతి చెందారు. అగ్నిపర్వతం గురువారం నుంచి ప్రతిరోజూ దాదాపు 2వేల మీటర్ల ఎత్తున మందంపాటి బూడిదను వెదజల్లుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విస్ఫోటనాలు డేంజర్‌ జోన్‌ను దాటిపోయాయని అధికారులు ప్రకటించారు.

అగ్నిపర్వతం మందంపాటి బూడిదను వెదజల్లుతుండటంతో ఆ వేడి బూడిద పడి సమీపంలోని పలు నివాసాలు మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. దీంతో పాటుగా విద్యుత్తు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పైగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో సమీప గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. త్వరగా గ్రామాలను ఖాళీ చేయించి, అక్కడి నివాసితులను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం’’ అని వోల్కనాలజీ అండ్ జియోలాజికల్ హజార్డ్ మిటిగేషన్ (PVMBG) సెంటర్ ప్రతినిధి హడి విజయ తెలిపారు.

❗️🌋🇮🇩 - Eight people died following the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki, in Wulanggitang district, Indonesia. The number of victims may increase as new identifications are made.

