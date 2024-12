ముంబ‌యిలోని కోస్టల్ రోడ్‌లో బుధవారం రాత్రి కదులుతున్న లంబోర్గినీ కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో ఎవ‌రికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేద‌ని అధికారులు వెల్ల‌డించారు. వెంటనే ఒక ఫైరింజ‌న్‌ను సంఘటనా స్థలానికి పంపినట్లు అగ్నిమాపక శాఖ‌ అధికారి ఒక‌రు తెలిపారు. దాదాపు 45 నిమిషాల్లో మంటలను ఆర్పివేసిన‌ట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక ప్ర‌మాద స‌మ‌యంలో కారులో ఉన్న వారి వివ‌రాలు, ఈ అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలపై కచ్చితమైన సమాచారం లేద‌న్నారు.కాగా, ఈ ఘ‌ట‌న తాలూకు వీడియోను వ్యాపార‌ దిగ్గజం, రేమండ్ గ్రూప్ అధినేత‌ గౌతమ్ సింఘానియా తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా పంచుకున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు లంబోర్గినీపై విశ్వసనీయత, భద్రతా ప్రమాణాల గురించి తీవ్రమైన ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తాయ‌ని అన్నారు. రాత్రి 10.20 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలిపారు.

వీడియో ఇదిగో, ముంబై జోగేశ్వరి వంతెనపై కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు, నిమిషాల్లోనే కారు దగ్ధం

Lamborghini Huracan Supercar Catches Fire

Spotted by me: A Lamborghini engulfed in flames on Coastal Road, Mumbai. Incidents like this raise serious concerns about the reliability and safety standards of Lamborghini. For the price and reputation, one expects uncompromising quality—not potential hazards.@MumbaiPolice… pic.twitter.com/lIC7mYtoCB

— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) December 25, 2024