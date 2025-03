Man Attacks Watch man For Defending Self From Violent Street Dogs In Andheri

ముంబైలోని అంధేరిలోని ఒక భవనం నుండి షాకింగ్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. వీడియోలో, హింసాత్మక వీధి కుక్కల గుంపు నుండి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న భవనం యొక్క సెక్యూరిటీ గార్డుపై కుక్క ప్రేమికుడు దాడి (Man Attacks Watch man ) చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. నివేదికల ప్రకారం, ఈ వీడియో క్లిప్ అంధేరి తూర్పులోని వాస్తు రిద్ధి అపార్ట్‌మెంట్స్ నుండి బయటపడింది.

CCTV ఫుటేజ్ 05-03-2025న అర్థరాత్రి (23:36) నాటిది. వీడియోలో, వాచ్‌మెన్ పొడవైన కర్రతో నిలబడి ఉండగా, అకస్మాత్తుగా వీధి కుక్కల గుంపు అతనిపై దాడి (Violent Street Dogs In Andheri) చేయడం కనిపిస్తుంది. కుక్కల నుండి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి వాచ్‌మెన్ తన దగ్గరున్న కర్రతో వాటిని తరుముతున్నాడు. అకస్మాత్తుగా ఒక యువకుడు సంఘటనా స్థలంలోకి ప్రవేశించి సెక్యూరిటీ గార్డు వైపు వెళ్లి అతనిపై దాడి చేశాడు.

దూల తీరింది, ఫ్రాంక్ వీడియో చేస్తున్న యువకుడిని పట్టుకుని చితకబాదిన పెద్దాయన, కర్ర తీసుకుని యువకుడిని కొడుతున్న వీడియో వైరల్

ఆ తరువాత వాచ్‌మెన్ ఆ యువకుడికి ఏదో వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే హింసాత్మక కుక్కల నుండి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. కుక్క ప్రేమికుడు మళ్ళీ వాచ్‌మెన్‌పై దాడి చేస్తాడు.ఈ లోపు సొసైటీలోని ఇతర సభ్యులు కుక్కలను తరిమికొట్టడానికి వారి దగ్గరికి రావడం వీడియోలో చూడవచ్చు. వైరల్ వీడియోను గుర్తించిన ముంబై పోలీసులు తమ అధికారిక ఖాతా ద్వారా X లో పోస్ట్ చేసిన దానికి స్పందించారు. వైరల్ వీడియో పోస్ట్ పై ముంబై పోలీసులు స్పందిస్తూ, "అవసరమైన చర్య కోసం మీ సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఈ విషయాన్ని నివేదించమని అభ్యర్థిస్తున్నాము" అని రాశారు.

Request you to report the matter at your nearest police station for necessary action. — मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 6, 2025

