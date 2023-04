Mumbai, April 28: 68వ హుందై ఫిల్మ్‌ ఫేర్ అవార్డ్స్ 2023 (Hyundai Filmfare Awards) వేడుక గత రాత్రి ముంబైలో అట్టహాసంగా జరిగింది. సల్మాన్‌ఖాన్ (Salman Khan), మనీశ్ పాల్ హోస్టులుగా వ్యవహరించిన ఈ అవార్డుల వేడుకకు పలువురు సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. ‘గంగూబాయి కథియావాడి’ (Gangubai Kathiawadi), ‘బాదాయ్ దో’ సినిమాలకు అవార్డులు (Awards) వచ్చి పడ్డాయి. గంగూబాయి కథియావాడి సినిమా ఉత్తమ నటి, ఉత్తమ దర్శకుడు సహా 9 విభాగాల్లో అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. ఉత్తమ నటుడు సహా ఆరు కేటగిరీల్లో బాదాయ్ దో సినిమా అవార్డులు గెలుచుకుంది. ఇక అత్యధిక నామినేషన్లు దక్కించుకున్న ‘కశ్మీర్ ఫైల్స్‌’ సినిమాకు ఒక్క అవార్డు కూడా రాలేదు.

అవార్డులు అందుకున్నది వీరే..

ఉత్తమ చిత్రంగా గంగూబాయి కథియావాడి సినిమా ఎంపిక కాగా, అదే సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన సంజయ్ లీలా బన్సాలీ ఉత్తమ దర్శకుడిగా, కథానాయికగా చేసిన అలియా భట్ ఉత్తమ నటిగా ఎంపికయ్యారు. బదాయ్ దో సినిమాకు గాను రాజ్‌కుమార్ రావ్ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్నాడు. అదే సినిమాలో నటించిన షీబీ చద్దా ఉత్తమ సహాయనటి అవార్డు అందుకుంది. అలాగే, ఉత్తమ చిత్రం (క్రిటిక్స్) బదాయ్ దో (హర్షవర్ధన్ కులకర్ణి), ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్) సంజయ్ మిశ్రా (వధ్), ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్) టబు (భూల్ భులయా2), భూమి పెడ్నేకర్ (బదాయ్ దో), ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా జగ్‌జగ్ జీయో సినిమాకు గాను అనిల్ కపూర్ అవార్డులు అందుకున్నారు.

