Satish Kaushik Passed Away: బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు కన్నుమూత, కరోనా అనంతర సమస్యలతో చికిత్స పొందుతూ మరణం, శోకసంద్రంలో బాలీవుడ్ ప్రముఖులు

Mumbai, March 09: బాలీవుడ్‌ సినీ పరిశ్రమలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు సతీశ్‌ కౌశిక్‌ (Satish Kaushik) కన్నుమూశారు. 67 ఏండ్ల కౌశిక్‌ గురువారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస (Passed away) విడిచారని సీనియర్‌ నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్‌ (Anupam Kher) ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. మరణం ఈ ప్రపంచంలో మరణం అనేది అంతిమమని నాకు తెలుసు. కానీ నా బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌ సతీశ్‌ గురించి ఇలా రాస్తానని కలలో కూడా అనుకోలేదు. 45 ఏండ్ల తమ స్నేహం ఈరోజుతో ముగిసిందని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति! 💔💔💔 pic.twitter.com/WC5Yutwvqc

సతీశ్‌ కౌశిక్‌ గతంలో కరోనా బారినపడ్డారు. అప్పటి నుంచి ఆయన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. సతీశ్‌ కౌశిక్‌ 1956, ఏప్రిల్‌ 13న హర్యానాలోని (Haryana) మహేంద్రగఢ్‌లో జన్మించారు. 1983లో వచ్చిన ‘మాసూమ్‌’ సినిమాతో చిత్రపరిశ్రమలో జర్నీ ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు వందకు పైగా సినిమాలకు పనిచేశారు. 1990లో రామ్‌ లఖన్‌, 1997లో సాజన్‌ చలే ససురాల్‌ సినిమాలకుగాను ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ (ఉత్తమ హాస్యనటుడు) అవార్డు అందుకున్నారు.

Woke up to this horrible news, he was my biggest cheerleader, a very successful actor and director #SatishKaushik ji personally was also a very kind and genuine man, I loved directing him in Emergency. He will be missed, Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/vwCp2PA64u

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 9, 2023