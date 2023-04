Hyderabad, April 15: అక్కినేని అఖిల్ (Akhil Akkineni) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఏజెంట్ (Agent) కోసం ప్రేక్షకులు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. స్టైలిష్ చిత్రాల దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ()Surender Reddy ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తుండటంతో ఈ సినిమాను ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఇక ఈ సినిమా పోస్టర్స్, టీజర్స్ ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేశాయి. వేసవి కానుకగా ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ అనౌన్స్ చేయగా, ఈ చిత్ర ప్రమోషన్స్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు ఇంటర్వ్యూల్లో అఖిల్ మాట్లాడగా, తాజాగా ఏజెంట్ చిత్ర యూనిట్ ప్రెస్‌మీట్‌ను నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలో వారు ఏజెంట్ సినిమాకు సంబంధించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను మీడియాతో పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను ఏప్రిల్ 18న రిలీజ్ చేస్తున్నామని వారు పేర్కొన్నారు.

Let's begin the #AGENT ACTION HEAT to beat the summer wave 😎#AgentTrailer out on APRIL 18th🔥

Stay Excited for the Massive Launch💥#AGENTonApril28th@AkhilAkkineni8 @mammukka #DinoMorea @sakshivaidya99 @DirSurender @AnilSunkara1 @VamsiVakkantham @AKentsOfficial… pic.twitter.com/J74dkONmCk

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) April 15, 2023