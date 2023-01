Golden Globe Award for Naatu Naatu Song: కుంభస్థలాన్ని కొట్టిన RRR మూవీ, అంతర్జాతీయ అవార్డు దక్కించుకున్న జక్కన్న మూవీ, ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ

California, JAN 11: టాలీవుడ్‌ టాప్‌ దర్శకుడు రాజమౌళి రూపొందించిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) సినిమా చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రఖ్యాత గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డును (Golden Globe Awards) దక్కించుకున్నది. సినిమాలోని ‘నాటునాటు’ (Naatu Naatu song) పాట ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంలో ఉత్తమ పాటగా ఎంపికైంది. అతిరథ మహారథుల మధ్య ఈ అవార్డును సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి అందుకున్నారు. ప్రముఖ రచయిత చంద్రబోస్‌ ఈ పాటకు సాహిత్యం అందించారు. ఈ మాస్‌ సాంగ్‌లో ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌ వేసిన స్టెప్పులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను ఉర్రూతలూగించాయి. గోల్డెన్‌గ్లోబ్‌ అవార్డులు-2023 వేడుక అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో జరుగుతున్నది. ఈ సందర్భంగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) సినిమా బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌(Best original song), బెస్ట్‌ నాన్‌ ఇంగ్లిష్‌ మూవీ విభాగాల్లో నామినేట్‌ అయింది. ఇందులో బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ అవార్డును దక్కించుకున్నది.

And the GOLDEN GLOBE AWARD FOR BEST ORIGINAL SONG Goes to #NaatuNaatu #GoldenGlobes #GoldenGlobes2023 #RRRMovie

pic.twitter.com/CGnzbRfEPk

— RRR Movie (@RRRMovie) January 11, 2023