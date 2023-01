RRR Wins Seattle Critics Award: అంతర్జాతీయంగా సత్తా చాటుతున్న RRR మూవీ, మరో ఇంటర్నేషనల్ అవార్డును ఖాతాలో వేసుకున్న మూవీ, బెస్ట్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ కేటగిరీలో అవార్డు

New York, JAN 18: అంత‌ర్జాతీయ వేదిక‌ల‌పై ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) ఫిల్మ్ ఇర‌గ‌దీస్తోంది. ఆ ఫిల్మ్ వ‌రుస‌గా అవార్డుల‌ను గెలుచుకుంటోంది. గోల్డెన్ గ్లోబ్స్‌(Golden globes), క్రిటిక్స్ ఛాయిస్ (Critics Choice Award) అవార్డుల‌ను సొంతం చేసుకున్న ఆర్ఆర్ఆర్ ఇప్పుడు సియాటిల్ క్రిటిక్స్ (Seattle Critics Award) అవార్డును కూడా కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది. బెస్ట్ యాక్ష‌న్ కొరియోగ్ర‌ఫీ కేట‌గిరీలో ఆ అవార్డు ద‌క్కింది. ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన అవార్డుల‌ను జ‌న‌వ‌రి 17వ తేదీన ప్ర‌క‌టించారు. ప్రేమ్ ర‌క్షిత్‌ (Prem rakshith), దినేశ్ క్రిష్ణ‌న‌న్‌లు కొరియోగ్ర‌ఫీ చేయ‌గా, విక్కీ ఆరోరా, ఇవాన్ కోస్టాడినోవ్‌, నిక్ పావెల్, రాయిచో వాసిలేవ్‌లు స్టంట్ కోఆర్డినేట‌ర్లుగా చేశారు. వారి పనితనానికి ఈ అవార్డు లభించింది. ఈ మేరకు RRR టీమ్ తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌ లో ఈ అవార్డుకు సంబంధించిన వార్తను పంచుకుంది.

The @SeattleCritics 2022 award for BEST ACTION CHOREOGRAPHY:

** RRR **#RRR | @RRRMovie (@netflix) | @SSRajamouli | @DVVMovies#SFCS #SFCSAwards2022 #BestActionChoreography pic.twitter.com/GoFf1AWnVf

— Seattle Film Critics (@seattlecritics) January 17, 2023