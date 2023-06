Srikanth Odela Marriage: ఇంటివాడైన దసరా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల, తన సినిమా డైరక్టర్‌ పై హీరో నాని స్పెషల్ ట్వీట్, ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరంటే?

Hyderabad, June 01: ఇటీవల నాని(Nani) దసరా(Dasara) సినిమాతో వచ్చి సూపర్ హిట్ కొట్టాడు. 100 కోట్ల కలెక్షన్స్ కలెక్ట్ చేసి అదరగొట్టాడు నాని. దసరా సినిమాలో ముఖ్యంగా నాని నటన గురించే అంతా మాట్లాడుకున్నారు. ఇప్పటిదాకా నాని ఇలా కనపడలేదని, ఊర మాస్ అని అభినందించారు. నాని ని ఇలా చూపించినందుకు, ఇంత మంచి సినిమా తీసినందుకు డైరెక్టర్ ఓదెల శ్రీకాంత్(Odela Srikanth) ని కూడా అభినందించారు. ఇది అతని మొదటి సినిమా కావడం విశేషం. దీంతో డైరెక్టర్ ఓదెల శ్రీకాంత్ మరింత ప్రమోట్ అయ్యాడు. నాని కూడా డైరెక్టర్ ని పొగుడుతూ వచ్చాడు. తాజాగా దసరా సినిమా డైరెక్టర్ ఓదెల శ్రీకాంత్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

Mana @odela_srikanth pelli chesukunnadu :)

Send all your love and blessings ♥️ pic.twitter.com/ZixLIXdkid

— Nani (@NameisNani) May 31, 2023