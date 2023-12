DMDK Founder, Actor Vijayakanth Passes Away: ప్రముఖ నటుడు కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ ఇకలేరు.. కరోనాతో మృతిచెందిన డీఎండీకే వ్యవస్థాపకుడు

Chennai, Dec 28: తమిళ నటుడు, డీఎండీకే వ్యవస్థాపకుడు కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) (71) మరణించారు. కరోనా బారిన పడి శ్వాస తీసుకోవడానికి (Breathing issues) ఆయన ఇబ్బంది పడుతుండటంతో ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్‌ పై ఉన్నారు. ఈ మేరకు డీఎండీకే పార్టీ (DMDK) సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. అయితే, ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆయన మరణించినట్టు వైద్యులు ప్రకటించారు. విజయకాంత్‌ గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దానికితోడు తాజాగా కరోనా సోకడంతో ఆయన పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా మారి చివరకు లోకాన్ని వీడారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Actor-politician and DMDK founder Vijayakanth passes away in Chennai following illness: Hospital sources

— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2023