Hyderabad, AUG 09: మహేష్ బాబు (Mahesh babu) అంటేనే క్లాస్‌. రెండు, మూడు మాస్‌ సినిమాలు చేసిన కామన్‌ ఆడియెన్స్‌ మాత్రం మహేష్‌ను క్లాస్‌ హీరోగానే చూస్తుంటారు. విజిల్స్‌ వేయించే ఫైట్స్‌, ఈలలు వేయించే డైలాగ్స్‌ ఎన్ని చెప్పినా టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోలలో క్లాస్‌ అంటే గుర్తొచ్చేది ఆయనే. పైగా ఈ మధ్య మహేష్‌ నుంచి సాలిడ్‌ మాస్‌ ఎలిమెంట్స్‌ ఉన్న సినిమానే రాలేద. అయితే ఈసారి త్రివిక్రమ్‌ గుంటూరు కారం (Guntur Kaaram) సినిమాలో మహేష్‌ను ఊరమాస్‌ లెవల్లో చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది. అప్పుడెప్పుడో రిలీజైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నుంచి టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌ వరకు అన్ని మాస్‌ అటెన్షన్‌ని క్రియేట్‌ చేసేలాగే కనిపించాయి. పైగా వాటికి జనరల్ ఆడియెన్స్‌ కంటే మాస్‌ ఆడియెన్స్‌ నుంచి ఎక్కువ రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది.

