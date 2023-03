Hyderabad, March 26: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు (Mahesh Babu), మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ (Trivikram) కాంబినేషన్‌లో హ్యాట్రిక్ మూవీ (SSMB28) వస్తుందని తెలిసినప్పటి నుండి ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఏ రేంజ్‌లో ఎదురుచూస్తున్నారో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమాతో మరోసారి బాక్సాఫీస్ రికార్డులకు మహేష్-త్రివిక్రమ్ ఎసరు పెట్టడం ఖాయమని చిత్ర వర్గాలు కూడా చెబుతున్నాయి. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఈ మూవీ హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా, సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుందనే విషయం తప్ప, ఈ సినిమా నుండి ఎలాంటి అప్డేట్ రాకపోవడంతో అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు లోనవవుతూ వచ్చారు. కాగా, తాజాగా ఈ సినిమా నుండి ఓ సడెన్ సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది చిత్ర యూనిట్.

The Reigning Superstar @urstrulymahesh in an all new MASS avatar is all set to meet you with #SSMB28 in theatres from 13th January 2024 worldwide! 🤩#SSMB28FromJAN13 🎬🍿#Trivikram @hegdepooja @sreeleela14 @MusicThaman @vamsi84 #PSVinod @NavinNooli #ASPrakash @haarikahassine pic.twitter.com/qqXjnJphqH

— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) March 26, 2023