Hyderabad, April 03: అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న ‘పుష్ప-2’ (Pushpa 2) అప్‌డేట్‌ వెలువడింది. చిత్ర కథానాయకుడు అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun Birthday) జన్మదినం సందర్భంగా ఈ నెల 8న టీజర్‌ను (Pushpa 2 Teaser) విడుదల చేయబోతున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ ప్రకటించింది. సోషల్‌ మీడియా వేదిక ద్వారా ఓ పోస్టర్‌ను పంచుకుంది. దీనికి ‘పుష్ప మాస్‌ జాతర కోసం వేచి చూడండి’ అంటూ క్యాప్షన్‌ను జోడించింది. తాజా అప్‌డేట్‌తో బన్నీ అభిమానులు సంబరపడుతున్నారు.

Let the #PushpaMassJaathara begin 💥

𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗔𝗪𝗔𝗜𝗧𝗘𝗗 #Pushpa2TheRuleTeaser out on April 8th ❤️‍🔥❤️‍🔥

He is coming with double the fire 🔥🔥#Pushpa2TheRule Grand Release Worldwide on 15th AUG 2024.

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku #FahadhFaasil… pic.twitter.com/GJRREyVF1f

