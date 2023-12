Hyderabad, DEC 16: సినీ హీరో మంచు మనోజ్ (Manchu Manoj) శుభవార్త చెప్పారు. తన భార్య భూమా మౌనికారెడ్డి (Mounika Reddy) ప్రెగ్నెంట్ అయినట్లు తెలిపారు. దివంగత భూమా శోభా, నాగిరెడ్డి మరోసారి అమ్మమ్మ, తాతయ్య కాబోతున్నారంటూ ఎక్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పేర్కొన్నారు మంచు మనోజ్. తన అత్తమ్మ భూమా పుట్టినరోజు వేళ ఆమెను గుర్తుచేసుకుంటూ ఈ శుభవార్త చెబుతున్నానని పేర్కొన్నారు మనోజ్ (Manchu Manoj). తన అత్తమ్మ శోభా నాగిరెడ్డి, మావయ్య భూమా నాగిరెడ్డి మరోసారి అమ్మమ్మ, తాతయ్య కాబోతున్నారని అన్నారు. అలాగే, అన్నయ్యగా తనకు ప్రమోషన్ వస్తున్నందుకు భూమా మౌనికా రెడ్డి కుమారుడు ధైరవ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడని చెప్పారు. తన అత్తమ్మ, మావయ్య ఎక్కడున్నా తమను ఎల్లప్పుడూ ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నానని చెప్పారు.

"Remembering and honoring my beloved Athamma, Shree Bhuma Shoba Nagi Reddy garu, on her birthday 🙏🏼❤️

Athamma. In your loving embrace, we find comfort in sharing joyful news: Shree Bhuma Nagi Reddy Mama and you are becoming grandparents once again. Our little Dhairav is… pic.twitter.com/7ZIXk5rPtn

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) December 16, 2023