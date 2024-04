Hyderabad, April 11: మంచు మనోజ్ కొన్నాళ్ల క్రితం మౌనికతో (Mounica) రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటికే మౌనికకు ధైరవ్ అనే బాబు ఉన్నాడు. వీరి పెళ్లి తర్వాత ఇప్పటికే మనోజ్ – మౌనిక దంపతులు పలుమార్లు వైరల్ అయ్యారు. ఇద్దరూ కలిసి ఓ కొత్త బిజినెస్ కూడా మొదలుపెట్టారు. తమ ఫ్యామిలీ ఫొటోలు కూడా మనోజ్ (Manchu Manoj), మౌనిక అప్పుడప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. గత డిసెంబర్ లో మౌనిక ప్రగ్నెంట్ అని తెలిపాడు మనోజ్. తాజాగా నేడు మౌనిక పండంటి పాపాయికి జన్మనిచ్చిందని మంచు లక్ష్మి(Manchu Lakshmi) తెలిపింది. మనోజ్ – మౌనిక మరోసారి తల్లితండ్రులయ్యారు. మా ఇంట్లో దేవత వచ్చింది. మనోజ్ – మౌనిక దంపతులు పాపకి జన్మనిచ్చారు. అన్నగా ధైరవ్ సంతోషిస్తున్నాడు. అప్పుడే తనకి MM పులి అనే నిక్ నేమ్ కూడా పెట్టాము. శివుడి ఆశీస్సులు ఈ ఫ్యామిలీపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అని మంచు లక్ష్మి ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసింది.

⭐️ ANNOUNCEMENT 📣

🌟 And just like that, they are four! Blessed by the Gods, a little Goddess has arrived! We are thrilled to announce that Manoj and Mounika have welcomed their much-awaited baby girl. Dhairav is overjoyed as her big brother. Cherishing her nickname, we all… pic.twitter.com/yfoabjWpwr

— Manchu Lakshmi Prasanna (@LakshmiManchu) April 13, 2024